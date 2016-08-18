焦点：科技日新月异 掀起硅谷裁员风

图为路由器上的思科logo。 REUTERS/Gleb Garanich/File Photo

路透纽约8月17日 - 思科(CSCO.O)周三宣布计划裁员5,500人，分析师及招聘者表示，这恐怕不是硅谷最后一轮的裁员行动，因科技日新月异，硬件业者难以跟上脚步。

分析师指出，传统上主要获利来源为销售电脑、芯片、服务器(伺服器)、路由器等设备的业者特别岌岌可危，因移动应用及云计算的重要性与日俱增。

在思科宣布裁员行动之前，英特尔(INTC.O)才在4月宣布将裁员1.2万人。戴尔1月表示将裁员1万人，预料在完成以670亿美元收购储存设备制造商EMCEMC.N之后，戴尔还将进一步缩编。

根据人力谘询业者Challenger, Gray & Christmas的数据，今年至今美国科技业者已经裁员约6.3万人。“高科技产业正经历着严重的解构，”Global Equities Research分析师Trip Chowdhry表示，“还将历经更多的苦痛。”

Chowdhry称，随着更多公司从亚马逊(AMZN.O)和微软(MSFT.O)等企业订购“超级云服务”，他预计裁员数量将大幅上升。他说，这类服务为企业管理硬件、软件、网络和数据库，使它们不再需要工人管理各类技术方面的问题。

Chowdhry在1月时预测，今年科技产业的裁员数量将达到33万。周三他将预测上调至37万个。但其他分析师称这个预测过于悲观。

分析师们称，IBM(IBM.N)、惠普(HPE.N)、甲骨文(ORCL.N)和戴尔可能是下一批裁员的企业。

惠普、戴尔和甲骨文拒绝置评，路透暂不能立即联系上IBM置评。

**地震般的变革**

“当前的科技巨头都在这场地震般的变革做准备，”Forrester研究的分析师Glenn O'Donnell表示。“我们预计随着这场变革展开，会附带很大破坏，不仅仅是对于思科。”思科及其他传统科技公司一直在谋求向以软件为主导的服务业务转型，但这颇具挑战。

软件服务利润率超过硬件，因为软件业务带来经常性营收，而“成本方面涉及的人员较少，”Endpoint Technologies Associates分析师Roger Kay表示。

这可能意味着将出现更多裁员。硅谷猎头对思科等科技公司裁掉的硬件工程师的命运看法不一。

“没人想被裁掉，但如果裁员不可避免，那么2016年还算时候不错，”科技猎头公司Robert Half Technologies高级常务董事John Reed表示。

但猎头还称，硬件工程师要想找到工作，可能需具备灵活性，并且愿意接受再教育。

“没人想要硬件设计师和工程师，”高管猎头公司SPMB的AndyPrice表示。

目前，他说，“硬件工程师也许是硅谷最没有吸引力的技术工种了。”(完)