兴业银行参与发起设立丝路黄金基金 探索一带一路机会

路透北京5月26日 - 中国股份制银行--兴业银行(601166.SS)周二称，作为丝路黄金基金初始发起人中唯一的商业银行，该行通过子公司兴业基金和兴业信托认购了20%的份额。

该行新闻稿显示，丝路黄金基金由上海黄金交易所牵头，山金金控资本管理有限公司（归属山东黄金集团）、陕西黄金集团联手兴业银行等国内大型金融机构共同发起设立，基金规划设立规模达1,000亿元，期限5-7年，预计将成为国内最大专项基金。

“未来我们将择机在人民币交易活跃的、文化背景较为接近的或我行具有一定比较优势的‘一带一路’地带地区（如东南亚地区）探索设立分行或子行，稳步构建国际化服务网络。“兴业银行研究规划部总经理王升乾表示。

新闻稿称，在后续基金运营过程中，兴业基金和兴业信托将为基金提供方案设计、结算支付管理、信贷资金、风险管理等一系列系统化服务；且兴业银行将在基金设立子产业基金或子产品基金时，为子基金的并购业务寻找目标，协助子基金寻找落实优先级资金。

新闻稿并介绍称，“丝绸之路黄金基金”将募集、管理一个母基金和若干子基金，包括黄金ETF基金、黄金资源并购基金和黄金投资基金等。旨在通过市场化运作，打造囊括地质勘探、采掘冶炼、金品销售、黄金租赁、黄金交易和黄金投资等在内的综合性产业链体系。

同时，“一带一路”沿线国家和地区目前黄金消费量占全球的80%，而且世界黄金储备前100个国家中，有43个国家在该区域。丝绸之路黄金基金成立后，可以通过设立子产业基金等多种形式进一步整合丝绸之路沿线的黄金产业链，提升人民币的黄金定价权，进而推动人民币国际化进程。

截至今年4月末，兴业基金管理的资产规模达到2469亿元，近两年先后发起了铁路发展基金（与中国铁路总公司共同发起，首期50亿元）和厦门轨道交通产业投资引导基金（与厦门市政府共同发起，规模 100亿元）。而截至去年末，兴业信托管理的资产规模达7019.27亿元。（完）

(发稿 李铮; 审校 黄凯)

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