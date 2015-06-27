丝路基金投资同时需设计退出机制 商业项目将上市--董事长

路透上海6月27日 - 中国新成立的主权投资机构丝路基金有限公司董事长金琦周六表示，作为以股权投资为主的金融机构，丝路基金做出投资决策时必须同时设计好项目退出机制，其中商业性较强的项目，希望实现上市以后退出。

她在陆家嘴论坛上表示，对于基础设施建设这一类中长期的项目，可以选择在项目建成并且运营以后，通过政府转让、向企业主体的回购、公开上市、股权转让等方式退出，并且实现合理的收益回报。

她还表示，未来在开展项目评估、筛选和净值调查时，丝路基金需要全面的梳理各种风险，在投资方案当中，丝路基金也要充分地设计风险的缓释和补偿机制，这些机制就包括要充分利用主权担保、资产抵押和各类的保险机制，尽量全面地覆盖风险。

同时，要建立激励约束机制，与企业共担风险。支持企业走出去就要以企业作为投资和运营的主体，建立起产权清晰、责任明确的治理结构。特别是要明确项目投资以后，出资各方的经营管理责任，要健全激励约束机制，确保实现投资的效益。

她说，丝路基金定位在中长期的开发投资基金，但是也不是一个政策性和援助性的机构，也是要遵循市场定价原则，以较好的投资回报来衡量和筛选优质投资项目的机构，所以未来将综合评价项目投资的经济效益和社会效益。

去年末成立的中国丝路基金有限责任公司注册资本615.25亿元人民币，经营范围包括进行股权、债权、基金贷款等投资；与国际开发机构、金融机构等发起设立共同投资基金；进行资产受托管理、对外委托投资等等。

丝路基金首个投资项目是联手三峡集团，采取股权加债权的方式，投资巴基斯坦清洁能源开发及水电项目，包括巴基斯坦吉拉姆河卡洛特水电项目。该水电站规划装机容量72万千瓦，总投资金额约16.5亿美元，计划采用“建设-经营-转让”（BOT）模式运作，于今年底开工建设，2020年投入运营，运营期30年，到期后无偿转让给巴基斯坦政府。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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