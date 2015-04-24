特写:“一带一路”倡议催生新机遇 中国银行业者放眼海外

图为在首尔一家银行拍摄的美元和人民币现钞。 REUTERS/Lee Jae-won

路透香港4月24日 - 在经济不振导致国内资本需求萎缩之际，中国的银行业者正翘首期盼数以十亿美元计的贷款机会，来支撑中国在基建、贸易和跨境并购等方面的经济发展。

在北京参加亚太贷款市场协会会议的银行人士认为，中国旨在推动多国经济发展的“一带一路”倡议将创造大量新贷款机会。

该倡议覆盖亚洲、非洲和欧洲超过60个国家和40多亿人口，其中很多是发展中国家。新近成立的规模500亿美元的亚洲基础设施投资银行(亚投行)和规模400亿美元的丝路基金，将成为这个大框架下的一部分。

“‘一带一路’构想为我们带来总计1,588亿美元左右的大约131个项目，多数是在发电站、EPC合同和跨境投资领域，”中国工商银行总行专项融资部处长林丰蕴称。

“随着越来越多中国企业走向海外，我们将在事件驱动型融资领域发现强劲需求，”她还表示。

据路透4月21日报道，全球按资产计最大的银行--中国工商银行周二称，该行前一日与巴基斯坦当地四家项目业主签署能源电力项目融资协议，协议金额总计达到43亿美元。四个项目均为“一带一路”上中巴双方重点合作和优先推进的重大基础设施项目。

“新兴行业的并购活动越来越受欢迎。在融资渠道更多元化的情况下，商业银行将面对更大的市场和客户基础。银团贷款产品在这方面将扮演主要角色，”中国银行(香港)有限公司企业银行及金融机构总经理林广明说。

现在已有一宗特大型交易出现。摩根大通在第一季度承诺提供一笔68亿欧元(72.8亿美元)贷款，支持中国化工集团公司以70亿欧元收购意大利轮胎生产商倍耐力的潜在交易。

汤森路透LPC数据显示，中国公司在2014年筹集了140亿美元银团贷款，用于支持海外收购，其中包括当年亚太地区金额最大的一笔贷款--为五矿资源有限公司牵头的财团从嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)手中收购秘鲁Las Bambas铜矿的交易提供的69.6亿美元贷款。

**在岸市场的压力**

由于中国经济增长降温和贷款费用降低，在岸贷款市场受挫，迫使银行业将目光转向海外，寻找高收益的放贷机会。

2015年第一季，中国贷款规模220亿美元，较上年同期的240亿美元下降7%。

银行人士称，中国企业现在除了银行贷款，还有其他多项融资选择，在将贷款成本降到最低方面变得更加精明。

信贷风险上升和需求不足，进一步减少了交易量。与中资银行相比，资金规模较小的外资银行在寻找合适放款客户方面承受着更大的压力。

“经济自年初以来便已经放缓，抑制了客户进行固定资产投资的意愿，”星展银行银团融资团队副总裁Cherry Chen说道。“此外人民币同期也在贬值，这意味着对美元贷款的需求减少。”

东方汇理银行亚太区银团贷款及债务优化和分配的董事总经理Fang Lei说道，为降低风险，银行目前着眼于核心和低风险企业(其中多为国有企业和红筹公司)，从而导致了更严格的贷款定价。

“较能提供大额度和更长期贷款的中资银行而言，降低定价也是外资银行赢得客户的一种途径。这种痛苦还会持续很长一段时间，我们需要放低我们的预期，”Fang说道。

一大型外资银行的资深人士对路透基点表示，他们在中国发起的贷款中有90%是海外银团贷款。“对我们而言这就是客户想要的，”该银行人士说道。(完)

(编译 艾茂林/刘秀红/汪红英/李春喜/孙茉莉; 审校 蔡美珍/白云/许娜)

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