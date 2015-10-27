“一带一路”投资将给中国基建、旅游等行业带来商机--瑞银

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海10月27日 - 国际知名投行--瑞银H股策略分析师陆文杰周二称，未来三年，中国对于“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)沿线国家的投资总额预计超过2,000亿美元。在此背景下，中国的基建、旅游及其相关的地产、金融等行业都将迎来巨大商机。
他在分析师媒体会上指出，随着中国政府积极推动在沿线国家的投资，中国企业也在积极扩张。不过沿线国家对于来自中国的投资并不全部持欢迎态度，例如与中国存在南海争端的菲律宾、对中国与巴基斯坦关系较忌惮的印度等。
他认为，未来中国在一带一路沿线国家的投资潜力，一方面是政府主导的大型基建项目，另一方面是在旅游资源较丰富的印尼、泰国等，投资机场、度假村、酒店等基础设施。
瑞银证券交通运输及基础设施行业分析师徐宾则表示，一带一路计划对铁路及中国基建产业的刺激是显而易见的。
据他介绍，近期将有三条东南亚铁路建设项目有较大进展，包括已确定由中国铁路总公司参与的印尼雅加达至万隆的高铁项目，其余两条为中国至老挝的铁路以及中国至泰国的铁路项目。这三条铁路项目价值总体超过200亿美元，若进展顺利，最多将在五年内完成施工。
他称，在资金到位情况下，未来中国企业的海外铁路市场还是非常乐观的，而且整个市场不仅仅包括“一带一路”地区，会覆盖更多的区域，包括北美、南美、澳大利亚。在海外铁路整个市场蓬勃发展的大背景下，瑞银看好中国的铁路公司，包括相关的建筑公司以及设备制造商。
在港口领域，徐宾认为，中国港口运营商更多是输出港口管理及资金，促进和国内母港之间的贸易互动，瑞银较为看好有海外经验的中国港口运营商更多走向海外的机会。
瑞银近期发布“资助经济学”的新提法，并发表一系列报告，讨论今后几年中国作为地区经济资助国所发挥的重要作用，以及中国对外直接投资所带来的影响和相关的投资机遇。
据中国商务部数据，今年前八个月，中国对“一带一路”国家的投资增速超过45%，远超过同期中国对外直接投资18.2%增速。瑞银估计未来三年中国对“一带一路”的投资增速至少达到30%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。