“一带一路”投资将给中国基建、旅游等行业带来商机--瑞银

路透上海10月27日 - 国际知名投行--瑞银H股策略分析师陆文杰周二称，未来三年，中国对于“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)沿线国家的投资总额预计超过2,000亿美元。在此背景下，中国的基建、旅游及其相关的地产、金融等行业都将迎来巨大商机。

他在分析师媒体会上指出，随着中国政府积极推动在沿线国家的投资，中国企业也在积极扩张。不过沿线国家对于来自中国的投资并不全部持欢迎态度，例如与中国存在南海争端的菲律宾、对中国与巴基斯坦关系较忌惮的印度等。

他认为，未来中国在一带一路沿线国家的投资潜力，一方面是政府主导的大型基建项目，另一方面是在旅游资源较丰富的印尼、泰国等，投资机场、度假村、酒店等基础设施。

瑞银证券交通运输及基础设施行业分析师徐宾则表示，一带一路计划对铁路及中国基建产业的刺激是显而易见的。

据他介绍，近期将有三条东南亚铁路建设项目有较大进展，包括已确定由中国铁路总公司参与的印尼雅加达至万隆的高铁项目，其余两条为中国至老挝的铁路以及中国至泰国的铁路项目。这三条铁路项目价值总体超过200亿美元，若进展顺利，最多将在五年内完成施工。

他称，在资金到位情况下，未来中国企业的海外铁路市场还是非常乐观的，而且整个市场不仅仅包括“一带一路”地区，会覆盖更多的区域，包括北美、南美、澳大利亚。在海外铁路整个市场蓬勃发展的大背景下，瑞银看好中国的铁路公司，包括相关的建筑公司以及设备制造商。

在港口领域，徐宾认为，中国港口运营商更多是输出港口管理及资金，促进和国内母港之间的贸易互动，瑞银较为看好有海外经验的中国港口运营商更多走向海外的机会。

瑞银近期发布“资助经济学”的新提法，并发表一系列报告，讨论今后几年中国作为地区经济资助国所发挥的重要作用，以及中国对外直接投资所带来的影响和相关的投资机遇。

据中国商务部数据，今年前八个月，中国对“一带一路”国家的投资增速超过45%，远超过同期中国对外直接投资18.2%增速。瑞银估计未来三年中国对“一带一路”的投资增速至少达到30%。（完）