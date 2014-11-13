海上丝绸之路银行正筹建 促民间资本参与“一带一路”--报载

路透上海11月13日 - 中国已宣布出资400亿美元成立丝路基金，推动“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)建设。中国证券报周四报导，海上丝绸之路银行亦正在筹建，其拟注册资金将从原来的50亿元人民币进行更多追加，并推动民营资本参与。

报导指出，相关部门正指导筹建“海上丝绸之路银行”，海上丝绸之路投资基金管理中心是海上丝绸之路银行筹建的主要参与机构，目前多个东盟国家表示将参与该银行筹建。

报导引述海上丝绸之路投资基金管理中心相关部门负责人表示，该中心是一家私营基金公司，参与筹建海上丝绸之路银行的目的除了提供海上丝绸之路相关项目资金支持外，更重要的是以民间资本身份参与“一带一路”项目建设，淡化中国企业海外投资的政府色彩。

上述负责人透露，正在筹建的海上丝绸之路银行是国内唯一一家代表国家进行对外投资的民营银行。自从国家提出设立丝路基金后，海上丝绸之路银行的拟注册资金将从原来的50亿元进行更多追加。

海上丝绸之路投资基金管理中心已明确参与“一带一路”项目建设的首批规划。该负责人介绍，中心计划私募1,000亿元人民币投向海上丝绸之路沿线沿岸国家、地区、城市和企业相关项目。

中国国家主席习近平周六称，中国将出资400亿美元成立丝路基金，为"一带一路"(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)沿线国家的基础设施、资源开发、产业和金融合作等与互联互通有关项目提供投融资支持。[nL4S0SY0DZ]

此外，地方版“丝路基金”也酝酿推出。已有不少地方政府响应“一带一路”发展战略，尝试成立其他类型基金。

报导称，福州市政府日前和国开行福建分行、中非发展基金携手合作，推动设立预计总规模100亿元人民币的基金，通过市场化运作，积极参与“21世纪海上丝绸之路”建设。广东省政协十一届七次常委会上也提出，设立“21世纪海上丝绸之路建设基金”。(完)

(发稿 边竞； 审校 黄凯)

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