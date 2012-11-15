《热点透视》单靠硅谷资金也救不了夏普

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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撰稿 Peter Thal Larsen; 编译 张明钧
路透香港11月14日电---单靠硅谷资金也救不了夏普(6753.T).夏普股价14日跳涨7%,此前有媒体报导称美国科技业巨擘英特尔(INTC.O)及高通(QCOM.O)可能投资300亿日圆(3.78亿美元).但这恐怕难以减轻夏普的债务负担,也无法解决其现金不断流失的问题.
这不是夏普第一次与潜在投资人眉来眼去.3月时,夏普宣布与iPhone等电子产品代工大厂鸿海(2317.TW)达成协议,由鸿海注资670亿日圆以换取10%夏普股权.但这宗协议後来破局,因夏普财务状况急遽恶化,而鸿海董事长郭台铭要求介入经营权.
本月稍早夏普将全年营业亏损调高至1,550亿日圆,并对其永续经营能力提出警讯,不过公司之後声称英文翻译对其窘境有所夸大.夏普股价随後创新低.以媒体报导出炉前的价格计算,高通和英特尔出资300亿日圆可以买下15%股权,尽管其出资还不到鸿海的一半.
夏普至少已经争取到一些喘息空间.该公司在9月时与往来银行所达成的协议,应该足以应付其2014年初之前的再融资需求.员工减薪最多达10%的措施则将有助於降低成本.但夏普净负债高达123亿美元,几乎是其市值的六倍,而该公司的日常营运活动还得靠外部融资支应.截至9月止的六个月间,现金流出达278亿日圆,逼近高通和英特尔传言中的投资金额.
陷入困境的日本企业往往会倚靠国内竞争对手及银行出手相救,以延後面对无可避免的结果.目前尚不清楚高通和英特尔投入的现金能够换来些什麽,但他们的投资必然有其商业上的考量,而不是出自于本末倒置的企业国族主义.若硅谷大腕认为夏普还有未来,其他股东也可能会这麽想.(完)
--译文审校 隋芬
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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