全球金属：CME和汤森路透赢得伦敦白银定价权,8月将携手实施新机制

LBMA称，新的电子化定价机制以竞价为基础，可以进行审计。随着直接参与者数量增加，价格也可以用于交易。

**大爆炸**

白银定盘系统的变革，料将标志着贵金属指标价格大规模改革的起点，这些指标价格包括使用了一个世纪的黄金定盘，以及铂族金属定盘。

一些提出白银定盘替代方案的企业表示，如果目前的黄金定盘要进行改革，他们准备为金市尽一臂之力。

LME称“我们准备扩展产品线，提供更多服务。”

CME声明称：“我们定期检讨黄金市场状况和全球动态，不断与客户和市场参与者进行对话，讨论帮助他们管理全球定价风险的新方法。”

世界黄金协会(WGC)上周组织黄金交易人士，讨论如何改革黄金指标价格制定。