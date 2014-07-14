全球金属：CME和汤森路透赢得伦敦白银定价权,8月将携手实施新机制

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
LBMA称，新的电子化定价机制以竞价为基础，可以进行审计。随着直接参与者数量增加，价格也可以用于交易。
**大爆炸**
白银定盘系统的变革，料将标志着贵金属指标价格大规模改革的起点，这些指标价格包括使用了一个世纪的黄金定盘，以及铂族金属定盘。
一些提出白银定盘替代方案的企业表示，如果目前的黄金定盘要进行改革，他们准备为金市尽一臂之力。
LME称“我们准备扩展产品线，提供更多服务。”
CME声明称：“我们定期检讨黄金市场状况和全球动态，不断与客户和市场参与者进行对话，讨论帮助他们管理全球定价风险的新方法。”
世界黄金协会(WGC)上周组织黄金交易人士，讨论如何改革黄金指标价格制定。
这项即将由CME和汤森路透提供的服务具体细节尚未公布。(完) (编译 李春喜/王丽鑫； 审校 蔡美珍/许娜)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。