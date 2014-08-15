《焦点》白银迎新定价机制，百年历史定盘机制寿终正寝

**如何运作**

生产商、消费者和投资者使用的这个新定价指标将于每日中午敲定。而作为一个在线的“保持各方均衡的拍卖”， 将举行多轮竞拍。

与旧有程序一样，新定价机制首先将给出一个反映现货市场价位的价格。之后参与者将在每轮拍卖中输入自己的买/卖单，而在每轮拍卖结束后这些买/卖单将被加以比较，以判断市场是否平衡。

为了达到平衡，需要为所有市场参与者输入的全部买/卖单设置一定限度，最初为30万盎司。

如果市场并不平衡，则将自动计算新的建议价格(从失衡一方的角度来上调或下调价格)，并以此价格进行新一轮拍卖。

如果市场已达到平衡，则将确定伦敦白银价格(London Silver Price)，市场参与者之后将根据自己在最后一轮输入的买/卖单、以及输入的任何按市场价设置的订单来进行交易。

拍卖过程中，操作和管理者将完全了解参与者的名字，但参与者却无法看到其它参与者的名字，因为他们可以随时调整订单规模。