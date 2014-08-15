《焦点》白银迎新定价机制，百年历史定盘机制寿终正寝

上海车展：中国易车公司近日获腾讯、百度和京东共计投资10亿美元
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
**如何运作**
生产商、消费者和投资者使用的这个新定价指标将于每日中午敲定。而作为一个在线的“保持各方均衡的拍卖”， 将举行多轮竞拍。
与旧有程序一样，新定价机制首先将给出一个反映现货市场价位的价格。之后参与者将在每轮拍卖中输入自己的买/卖单，而在每轮拍卖结束后这些买/卖单将被加以比较，以判断市场是否平衡。
为了达到平衡，需要为所有市场参与者输入的全部买/卖单设置一定限度，最初为30万盎司。
如果市场并不平衡，则将自动计算新的建议价格(从失衡一方的角度来上调或下调价格)，并以此价格进行新一轮拍卖。
如果市场已达到平衡，则将确定伦敦白银价格(London Silver Price)，市场参与者之后将根据自己在最后一轮输入的买/卖单、以及输入的任何按市场价设置的订单来进行交易。
拍卖过程中，操作和管理者将完全了解参与者的名字，但参与者却无法看到其它参与者的名字，因为他们可以随时调整订单规模。
白银定价机制改革是一系列贵金属定价指标改革的前奏，包括长达一个世纪的黄金定价，以及铂金和钯金定价。伦敦铂金和钯金定价公司7月表示，希望由第三方管理其基准定价，此前黄金“定盘”运营商也做出类似举动。 (完) (编译 李爽/王丽鑫/许娜；审校 田建华/王洋/张荻)
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1