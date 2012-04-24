上海期交所获准开展白银期货交易

路透北京4月24日电---中国证监会周二称,已批复上海期货交易所开展白银期货交易.

证监会网站周二发布通知,同意上期所组织白银期货交易,合约具体挂牌时间将由上期所根据市场状况和各项准备工作进展情况确定.

广发证券此前发布报告预计,白银期货极有可能在5月底上市.

上海期货交易所上周二就白银期货合约及有关规则徵求意见.根据新公布的白银期货标准合约草案,每手合约为15千克,合约的最低交易保证金为合约价值的7%.

草案还指出,交割日为最後交易日後连续五个工作日,采用实物交割,用於交割的银锭银含量不低於99.99%,交割单位为30千克.

目前上海期交所已有铜、铝、锌、铅、黄金、螺纹钢、燃料油及天然橡胶等多个期货品种.而上海黄金交易所目前有白银现货交易.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红

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