今年白银供应料短缺4,270万盎司 连续三年现缺口--GFMS

路透纽约11月17日 - 汤森路透黄金矿业服务公司(GFMS)一位分析师周二称，2015年全球白银供应将连续第三年出现缺口，因矿场产量创10多年来最低增幅、废料回收减少、以及矿商削减对冲头寸。

GFMS资深分析师Erica Rannestad表示，2015年白银总供应量预计将较2014年减少3.3%至10.1亿盎司；相比之下，实货需求降幅预计较小，料降2.5%至10.6亿盎司。他参加世界白银协会在纽约举行的宴会时提交了该报告。

因此，GFMS预计2015年实货白银市场供应将出现4,270万盎司的缺口。

“虽然这样的缺口短期并不一定会影响银价，但白银供应连续几年出现缺口，未来可能会为银价带来上行压力，”Rannestad称。

“不过，今年迄今上市交易基金(ETF)持仓和衍生品交易所库存净流出，使净供应缺口降至2,130万盎司，缓解了实货供应缺口的影响。”

这是2005年以来的最窄缺口。

2015年白银均价料为每盎司15.51美元，低于2014年的19.08美元。

现货银目前盘旋于8月所创六年低位13.93美元上方。

GFMS调查显示，银价暴跌推使全球银币第三季销量劲扬至3,290万盎司，北美增幅最大，销量高达2,360万盎司。

2015年银币需求料将成长21%，达1.299亿盎司，占今年实货需求12%，高于2014年的10%。

GFMS预测，2015年白银矿产将仅增加0.3%，至8.672亿盎司，为2002年下滑以来最低增幅；外界普遍视此为顶部所在，预计产量在可预见的未来将会下滑。

废料供应规模料将连续第四年下降。

2015年光伏行业对白银的需求料将增长17%，至7,420万盎司，略低于2011年水准；其中太阳能将占行业总需求的13%，高于2014年的11%，2005年时则仅达1%。

然而，整体行业对白银的需求料将减少4%，至5.707亿盎司。(完)