今年白银供应料短缺4,270万盎司 连续三年现缺口--GFMS

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约11月17日 - 汤森路透黄金矿业服务公司(GFMS)一位分析师周二称，2015年全球白银供应将连续第三年出现缺口，因矿场产量创10多年来最低增幅、废料回收减少、以及矿商削减对冲头寸。
GFMS资深分析师Erica Rannestad表示，2015年白银总供应量预计将较2014年减少3.3%至10.1亿盎司；相比之下，实货需求降幅预计较小，料降2.5%至10.6亿盎司。他参加世界白银协会在纽约举行的宴会时提交了该报告。
因此，GFMS预计2015年实货白银市场供应将出现4,270万盎司的缺口。
“虽然这样的缺口短期并不一定会影响银价，但白银供应连续几年出现缺口，未来可能会为银价带来上行压力，”Rannestad称。
“不过，今年迄今上市交易基金(ETF)持仓和衍生品交易所库存净流出，使净供应缺口降至2,130万盎司，缓解了实货供应缺口的影响。”
这是2005年以来的最窄缺口。
2015年白银均价料为每盎司15.51美元，低于2014年的19.08美元。
现货银目前盘旋于8月所创六年低位13.93美元上方。
GFMS调查显示，银价暴跌推使全球银币第三季销量劲扬至3,290万盎司，北美增幅最大，销量高达2,360万盎司。
2015年银币需求料将成长21%，达1.299亿盎司，占今年实货需求12%，高于2014年的10%。
GFMS预测，2015年白银矿产将仅增加0.3%，至8.672亿盎司，为2002年下滑以来最低增幅；外界普遍视此为顶部所在，预计产量在可预见的未来将会下滑。
废料供应规模料将连续第四年下降。
2015年光伏行业对白银的需求料将增长17%，至7,420万盎司，略低于2011年水准；其中太阳能将占行业总需求的13%，高于2014年的11%，2005年时则仅达1%。
然而，整体行业对白银的需求料将减少4%，至5.707亿盎司。(完)
(编译 许娜/龚芳; 审校 李爽/白云)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。