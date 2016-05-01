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国际财经 | 2016年 5月 1日 星期日 11:38 BJT

投机客白银净多仓升至纪录高位 黄金净多仓下降--CFTC

路透纽约4月29日 - 商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，4月26日止当周，对冲基金和资产管理机构连续第三周增持COMEX白银，使其多头仓位创纪录高位。

投机客持有的黄金期货和期权净多仓脱离三年半高点；期铜仓位转为净多仓，结束此前两周的净空仓状态。

随着银价继续升至11个月高位，他们愈发看好银价。银价今年第一季已涨16%。

投机客白银净多仓增加3,907口至70,220口，为2006年开始公布该数据以来最大。

投机客黄金净多仓减少3,943口至184,087口。

投机客对铜期货和期权净多仓增加23,988口至15,824口。(完)

(编译 李爽 审校 徐文焰)

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