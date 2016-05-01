投机客白银净多仓升至纪录高位 黄金净多仓下降--CFTC

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约4月29日 - 商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，4月26日止当周，对冲基金和资产管理机构连续第三周增持COMEX白银，使其多头仓位创纪录高位。
投机客持有的黄金期货和期权净多仓脱离三年半高点；期铜仓位转为净多仓，结束此前两周的净空仓状态。
随着银价继续升至11个月高位，他们愈发看好银价。银价今年第一季已涨16%。
投机客白银净多仓增加3,907口至70,220口，为2006年开始公布该数据以来最大。
投机客黄金净多仓减少3,943口至184,087口。
投机客对铜期货和期权净多仓增加23,988口至15,824口。(完)
(编译 李爽 审校 徐文焰)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。