银价2016年可能寻获支撑 因开采放缓--CPM Group

路透纽约4月26日 - 纽约CPM Group周二表示，银供应放缓，以及加工和投资需求坚挺，可能在2016年给银价带来强力支撑。

“有诸多迹象显示，今年对银市来说或许是关键的一年，”CPM Group在“银2016年年鉴”中称。

“这对珠宝需求而言有些负面，因为珠宝和银器行业通常对银价更为敏感。”

银价在去年12月一度跌至每盎司13.60美元，创逾六年低点。但之后银价表现抢眼，在4月的头三周大涨近20%，触及11个月高位17.70美元。技术图型出现买入信号，而且继金价大涨后，银价呈现补涨行情，这均对白银构成提振。2016年头三个月，金价录得近30年最大单季涨幅。

“2016年银矿供应料将录得2011年以来的首次下降，”CPM说，指出有银矿计划关闭，有些计划减产。

CPM预计2016年全球银矿产量将下降2.4%至7.848亿盎司，墨西哥和澳洲产量将下降，不过秘鲁和中国产量将增加。

随着珠宝、银器、电子、电池和太阳能板领域的制造需求增加，银加工需求料较2015年增加1.6%至8.897亿盎司。

CPM预计，2016年全球银市场供应短缺4,470万盎司，远高于2015年的短缺1,190万盎司，且创2005年来最大短缺规模。

今年银币需求料降至1.428亿盎司，低于2015年的1.457亿盎司，其中美国需求降幅最大，从4,840万盎司降至4,650万盎司。但中国银币需求料从2015年的2,230万盎司增至2,450万盎司。(完)