银价2016年可能寻获支撑 因开采放缓--CPM Group

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透纽约4月26日 - 纽约CPM Group周二表示，银供应放缓，以及加工和投资需求坚挺，可能在2016年给银价带来强力支撑。
“有诸多迹象显示，今年对银市来说或许是关键的一年，”CPM Group在“银2016年年鉴”中称。
“这对珠宝需求而言有些负面，因为珠宝和银器行业通常对银价更为敏感。”
银价在去年12月一度跌至每盎司13.60美元，创逾六年低点。但之后银价表现抢眼，在4月的头三周大涨近20%，触及11个月高位17.70美元。技术图型出现买入信号，而且继金价大涨后，银价呈现补涨行情，这均对白银构成提振。2016年头三个月，金价录得近30年最大单季涨幅。
“2016年银矿供应料将录得2011年以来的首次下降，”CPM说，指出有银矿计划关闭，有些计划减产。
CPM预计2016年全球银矿产量将下降2.4%至7.848亿盎司，墨西哥和澳洲产量将下降，不过秘鲁和中国产量将增加。
随着珠宝、银器、电子、电池和太阳能板领域的制造需求增加，银加工需求料较2015年增加1.6%至8.897亿盎司。
CPM预计，2016年全球银市场供应短缺4,470万盎司，远高于2015年的短缺1,190万盎司，且创2005年来最大短缺规模。
今年银币需求料降至1.428亿盎司，低于2015年的1.457亿盎司，其中美国需求降幅最大，从4,840万盎司降至4,650万盎司。但中国银币需求料从2015年的2,230万盎司增至2,450万盎司。(完)
(编译 杜明霞；审校 汪红英)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。