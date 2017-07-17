调查：银行下调今年白银均价预期 因第二季银价下滑9%

路透伦敦7月17日 - 一项路透调查显示，银行预期今年黄金均价将齐平2016年，但下调了对白银价格的预期，因银价在第二季下滑9%。

本月路透针对39位分析师及交易员的调查显示，2017年银价平均价格料为每盎司17.32美元，低于三个月之前所进行类似调查时预估的17.98美元。

新均价预期较去年均价17.09美元略高出1%。

“和金价不同，银价一直较为波动，而且从某种程度上讲，表现是疲弱的，”Inditrade Capital大宗商品主管Harish Galipelli称，“伴随金价走软的基本金属走疲态势似乎对银价产生更大的影响，因为白银既属于贵金属...又是工业金属的一种。”

银价为第二季表现最差的主要贵金属。Galipelli称，银价有可能在2017年底和2018年实现反弹，这要归功于工业需求的上升。

受访者认为，到明年银价将涨至平均每盎司18.30美元，为2014年以来最高年均价，但这一预期价位较4月份调查时预估的2018年均价低3%。

图表：2017年金属、大宗商品及各资产表现动图 tmsnrt.rs/2jvdmXl

调查显示，金价今年平均料为每盎司1,250美元，低于三个月前预计的1,254美元。

在今年强劲开局后，金价第二季以几无变动告终，因对美联储很快将缩表的预估打压了金价。

美联储的举措可能将带动美国公债收益率上升，拉高持有黄金的机会成本。金融危机以来利率极低的环境，是支撑金价的主要因素；金价经过10年的上涨，在2011年升至2,000美元下方的高位。

除了美国收紧货币政策，欧洲和加拿大的央行显示出他们在考虑缩减超宽松货币政策。

经济学人讯息部资深商品分析师Cailin Birch称，“尽管我们预计今年下半年金价将维持在高位，但我们已略微下调了预估，反映全球部分主要央行透露的讯号，即货币政策宽松程度将下滑。”

明年平均金价料为每盎司1,292美元，低于4月时预估的1,300美元。(完)