白银需求料增长 但银价前景变数多--汤森路透GFMS

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透纽约11月12日 -汤森路透黄金矿业服务公司(GFMS)周二表示，白银价格2014年应因工业需求改善而受支撑，但美国联邦储备委员会(美联储/FED)若开始削减刺激举措规模，银价将受金价的波及而下挫。
汤森路透GFMS贵金属需求经理AndrewLeyland称，银币和上市交易基金(ETF)的投资需求强劲，加之印度消费者渐以白银代替黄金，应该都能为银价带来支撑。
“价格修正使白银需求升温。我们看到有更多人买入白银；而工业方面，白银展望肯定也比几年前乐观。”Leyland在GFMS中期市场评估报告周二于世界白银协会的年度晚宴发表前告诉路透。
GFMS预期2013年银加工品需求成长4%，这包括工业应用、珠宝、银器、银币和纪念章等的需求。
白银在工业方面的需求占其全球年需求约半数，今年料增1%。
Leyland表示，受印度白银进口增长的支撑，银饰珠宝和银器需求今年应能各成长6%。
展望未来，Leyland表示他现预计2013年白银每盎司均价24.24美元，2014年料为20.42美元。
现货银周二下跌3%，报20.70美元。年初迄今则挫跌32%，更甚于金价的24%跌幅。(完)
(编译 张若琪 审校 于春红)
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