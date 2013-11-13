白银需求料增长 但银价前景变数多--汤森路透GFMS

路透纽约11月12日 -汤森路透黄金矿业服务公司(GFMS)周二表示，白银价格2014年应因工业需求改善而受支撑，但美国联邦储备委员会(美联储/FED)若开始削减刺激举措规模，银价将受金价的波及而下挫。

汤森路透GFMS贵金属需求经理AndrewLeyland称，银币和上市交易基金(ETF)的投资需求强劲，加之印度消费者渐以白银代替黄金，应该都能为银价带来支撑。

“价格修正使白银需求升温。我们看到有更多人买入白银；而工业方面，白银展望肯定也比几年前乐观。”Leyland在GFMS中期市场评估报告周二于世界白银协会的年度晚宴发表前告诉路透。

GFMS预期2013年银加工品需求成长4%，这包括工业应用、珠宝、银器、银币和纪念章等的需求。

白银在工业方面的需求占其全球年需求约半数，今年料增1%。

Leyland表示，受印度白银进口增长的支撑，银饰珠宝和银器需求今年应能各成长6%。

展望未来，Leyland表示他现预计2013年白银每盎司均价24.24美元，2014年料为20.42美元。

现货银周二下跌3%，报20.70美元。年初迄今则挫跌32%，更甚于金价的24%跌幅。(完)

(编译 张若琪 审校 于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。