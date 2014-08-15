焦点：白银迎新定价机制 百年历史定盘机制寿终正寝

路透伦敦8月15日 - 指标银价周五进入新的电子盘时代，之前监管机构要求加强银价定价透明度，长达117年历史的白银“定盘”寿终正寝。

周四伦敦银市银行-交易商召开了最后一次电话会议，按旧方法为指标银价定价。

在其他金融市场爆出指标定价操纵丑闻后，欧美监管机构加大了对贵金属“定盘”的审查，从而推动了这一改变。

新的电子化定价机制不仅以电子竞价为基础，可以进行审计，而且随着直接参与者数量增加，价格也可以用于交易。

芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)和汤森路透将共同运作这一定价程序。CME将为每日的定价过程提供平台和算法，而汤森路透则负责行政管理。

伦敦金银市场协会(LBMA)在其网站称，首次竞价具体的参与者数量要到周五才知道。

LBMA称，银行、交易商、冶炼厂和生产商表示愿意参与，“不过由于日程紧张，加上处在年中的时间节点，一些潜在参与者面临时间限制，他们需要在信贷、法律、合规和IT方面的获得内部批准”。

“这意味着不是所有参与现场试验的机构都能如期在8月15日参加定价，”其表示。

LBMA共有11家黄金和白银做市商。

瑞士信贷银行CSGN.VX周四称，将参与新定价程序，瑞银集团UBSN.VX在一封电子邮件中称，“目前正在评估近期成为竞拍成员的可行性”。

汇丰控股、法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)、摩根大通(JPM.N)、美银美林(BAC.N)、德意志银行和巴克莱(BARC.L)拒绝透露是否参与第一天的定价。加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)、Mitsui Precious Metals和高盛(GS.N)没有回应置评请求。

**如何运作**

生产商、消费者和投资者使用的这个新定价指标将于每日中午敲定。而作为一个在线的“保持各方均衡的拍卖”， 将举行多轮竞拍。

与旧有程序一样，新定价机制首先将给出一个反映现货市场价位的价格。之后参与者将在每轮拍卖中输入自己的买/卖单，而在每轮拍卖结束后这些买/卖单将被加以比较，以判断市场是否平衡。

为了达到平衡，需要为所有市场参与者输入的全部买/卖单设置一定限度，最初为30万盎司。

如果市场并不平衡，则将自动计算新的建议价格(从失衡一方的角度来上调或下调价格)，并以此价格进行新一轮拍卖。

如果市场已达到平衡，则将确定伦敦白银价格(London Silver Price)，市场参与者之后将根据自己在最后一轮输入的买/卖单、以及输入的任何按市场价设置的订单来进行交易。

拍卖过程中，操作和管理者将完全了解参与者的名字，但参与者却无法看到其它参与者的名字，因为他们可以随时调整订单规模。

白银定价机制改革是一系列贵金属定价指标改革的前奏，包括长达一个世纪的黄金定价，以及铂金和钯金定价。伦敦铂金和钯金定价公司7月表示，希望由第三方管理其基准定价，此前黄金“定盘”运营商也做出类似举动。(完)

(编译 李爽/王丽鑫/许娜；审校 田建华/王洋/张荻)

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