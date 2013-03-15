《独家新闻》Silver Lake最新基金接近筹资100亿美元--消息

路透纽约3月14日 - 知情人士周四表示，受助于投资者的强劲买需，专注于投资科技企业的私募股权公司Silver Lake Partners接近于为其最新的一支基金筹资100亿美元，这超出了最初的筹资目标。Silver Lake Partners参与了全球第三大个人电脑(PC)制造商--戴尔 244亿美元的私有化提议。

Silver Lake的筹资表现说明，在该公司试图通过参与Michael Dell的财团私有化戴尔的提议，来完成金融危机以来最大规模的一笔杠杆收购之际，投资者对该公司信心十足。

这位知情人士称，这支名为Silver Lake Partners IV的私募股权基金于去年开启筹资进程，目标为75亿美元，可能在本月完成筹资。这位知情人士鉴于筹资过程的机密性而不愿具名。

这位知情人士透露，自Silver Lake成立以来，其整体内部总收益率为27%，净内部收益率为18%。

根据New Jersey Division of Investment，Silver Lake 2007年推出的上一支93亿美元的Silver Lake Partners III基金的当前价值，是投资者所投入资金的1.37倍，而且截至9月底的净内部收益率为16.76%。

Silver Lake的发言人拒绝置评。(完)