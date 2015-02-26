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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 17:03 BJT

标题新闻：马来西亚Sime Darby Bhd执行长称，2015年6月前棕榈油价格或在2,300-2,500马币间徘徊

注：Sime Darby Bhd 为油棕种植园，种植面积在全球居首。

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