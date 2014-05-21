焦点：西门子致函阿尔斯通索要更多信息 可能提出报价

路透巴黎5月20日 - 法国经济部长蒙特布尔表示，德国西门子(Siemens)(SIEGn.DE)周二致函阿尔斯通(ALSO.PA)，在可能对后者能源业务提出报价前，要求其提供更多信息。

阿尔斯通已经在与美国通用电气(GE)(GE.N)进行谈判，将于6月2日前评估通用电气对其能源业务的123.5亿欧元(169亿美元)报价。不过迫于法国政府的压力，阿尔斯通也向西门子公开了账目。

知情人士此前向路透表示，西门子正在研究一份正式报价，用部分铁路业务加现金交换阿尔斯通的能源业务；报价可能最早于本周提出。

“西门子正在向前推进，今早已致函阿尔斯通要求提供更多信息及加深对其了解，显然西门子的目的肯定在于起草报价，”蒙特布尔周二向一个议会经济事务委员会表示。

“我们认为西门子拥有坚定、严肃和勤恳的决心，”他称。

这家德国公司还进一步要求掌握什么信息，暂时不得而知。阿尔斯通表示，允许西门子获得的数据与通用电气一样。

西门子拒绝置评。

蒙特布尔和法国政府曾批评过通用电气的收购计划，称阿尔斯通把电力部门卖掉后，这家曾经接受政府援助的工程集团就只剩规模小得多的运输业务了。

与此同时，法国和德国政府却极力鼓吹阿尔斯通与西门子联姻，认为选择一家欧洲企业合作可以产生两家行业龙头，一家是以西门子为主的电力企业，另一家是以阿尔斯通为主的运输企业。

对于和自己的老对手西门子合作，阿尔斯通没有表示出什么兴趣，但竞争性收购的存在可以让法国政府与通用电气谈判时更加游刃有余，之前法国政府赋予自己可阻止外资在“战略重要性行业”进行收购的权力。

蒙特布尔表示，他仍在等着看两家公司修改后的具体收购计划。

“我们没法预先判断哪家的计划最好，”他说。“没有什么事是确定的；所有事都还没定。”

**出售风电资产？**

两位熟悉谈判情况的消息人士对路透表示，为了打消法国方面对能源独立性的疑虑，西门子在一堆优惠条件中可能还加上，将阿尔斯通旗下风电与核电资产卖给法国国家控股能源企业Areva(AREVA.PA)。

Areva执行长Luc Oursel周二稍早表示，他的公司可能对阿尔斯通的风力涡轮部门有兴趣。

阿尔斯通执行长Patrick Kron在蒙特布尔之后也接受了同一委员会聆讯。他证实，阿尔斯通和Areva风电业务的整合正在谈判中。

“如果那有助于解决一些股东的担忧，又何乐而不为呢，”他称，并提醒说，有些选择可能会最终把阿尔斯通的多个业务“切成碎片”。

在听证中，Kron仍然支持通用电气的报价，称这有助于阿尔斯通面对受需求疲软和电价低迷打压的电力市场。

他警告称，交易的长期不确定性或使得客户不愿与阿尔斯通签订新合同，从而可能进一步削弱业务和员工士气。

他还表示，如果西门子提出正式报价，阿尔斯通董事会将进行公平的评估。他称，董事会不仅会考虑报价的财务层面，也会考虑执行风险和对就业的影响。(完)

(编译 朱晓军/郑茵；审校 徐文焰)

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