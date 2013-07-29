西门子执行长希望在监事会会议上设法保住职位--报载

路透法兰克福7月29日 - 南德日报报导，德国工业集团西门子(SIEGn.DE)的执行长(CEO)Peter Loescher打算在周三的监事会会议上为保住职位放手一搏，尽管公司上周末表示将解雇他。

西门子上周四宣布放弃2014年利润率目标，让市场大吃一惊，这是该公司今年以来第二度发出获利预警。西门子是以市值计的德国第二大公司。

南德日报周一援引公司消息人士的话称，Loescher只愿意在董事长克罗默也离职的情况下辞去职务。克罗默在六年前聘请Loescher担任执行长。

另外，Loescher希望获得所需的三分之二多数支持以阻止其被解雇，不过董事会消息人士对该报表示，他留任的希望不大。

西门子拒绝置评。

南德日报称，公司人员已证实克罗默无意离开。

据该报表示，唯一可能接任董事长职务的是前德意志银行(DBKGn.DE)执行长Joseph Ackermann，而他没有得到在西门子20名监事会成员中占一半的劳工代表的支持。

该公司周六表示，监事会将在周三的会议上批准Loescher离职的决定，这比他的合同到期提早四年。(完)

(编译 王翔琼; 审校 郑茵)

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