西门子CEO称未见到任何景气回升迹象--报载

路透法兰克福4月10日 - 据德国一家报纸引述西门子(SIEGn.DE)执行长(CEO)Peter Loescher表示，预期疲软的全球景气周期将压抑对西门子科技设备的需求。

“业务并没有变得比较轻松。短周期业务也缺乏动能。我们仍不预期会有来自全球经济及市场的推升助力，”Loescher接受德国商报(Handelsblatt)专访时表示。

“许多专家预期下半年会回升。我们尚未见到任何迹象，”他指出。

西门子1月时表示，在全球经济疲软打压工厂设备需求之际，公司将继续专注于削减成本，以赶上通用电气(奇异/GE)(GE.N)等同业。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 张若琪)

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