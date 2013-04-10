西门子CEO称未见到任何景气回升迹象--报载

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透法兰克福4月10日 - 据德国一家报纸引述西门子(SIEGn.DE)执行长(CEO)Peter Loescher表示，预期疲软的全球景气周期将压抑对西门子科技设备的需求。
“业务并没有变得比较轻松。短周期业务也缺乏动能。我们仍不预期会有来自全球经济及市场的推升助力，”Loescher接受德国商报(Handelsblatt)专访时表示。
“许多专家预期下半年会回升。我们尚未见到任何迹象，”他指出。
西门子1月时表示，在全球经济疲软打压工厂设备需求之际，公司将继续专注于削减成本，以赶上通用电气(奇异/GE)(GE.N)等同业。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
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