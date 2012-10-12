西门子推出新削减成本计划

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透法兰克福10月11日电---德国工业巨擘西门子(SIEGn.DE)执行长周四表示,计划削减生产成本,且可能进行裁员,以与对手竞争;该公司今年的业务较先前预期更为艰困.
"作为一个领导公司,我们想要比竞争对手更好.我们不希望在芸芸大众中只扮演一个中庸的角色,"西门子执行长Peter Loescher在一份声明中表示.
在他发表上述评论之际,他也提出新的节约成本计划;西门子为德国市值最大的企业,且为一重要的雇主,该公司在柏林召集约600名经理人召开闭门会议.
Loescher指出,这些计划的目标在於应对偏高的生产成本、检讨表现不振的事业、并简化内部流程.但他并未表明公司计画节省的数额.
他称虽然裁员不是公司的主要目标,但随着计划的推进仍有可能发生.(完)
--编译 张明钧;审校 孙茉莉
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