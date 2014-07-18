西门子拟收购美国压缩机和涡轮制造商Dresser-Rand--杂志

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透法兰克福7月17日 - 德国《经理人杂志》(Manager Magazin)周四援引消息人士的话报导称，德国工程集团西门子(Siemens)(SIEGn.DE)已准备提案收购美国压缩机和涡轮制造商Dresser-Rand DRC.N。
西门子一直在努力扩大美国市场业务，并宣布计划把能源业务总部迁往美国，以期在美国电力行业的原料需求逐渐从煤炭转向天然气的过程中，享受到那里石油和天燃气设备需求旺盛的好处。
《经理人杂志》表示，西门子执行长Joe Kaeser已委托Lazard制定一份收购提案给Dresser-Rand，并将考虑在必要时发起敌意收购。按周三收盘价计算，Dresser-Rand市值达46亿美元。
Dresser-Rand股价早盘跳涨19%至纪录高位71.85美元，终场收高约12.5%，报68美元。
西门子和Lazard均拒绝就此报导置评。目前无法立即联系到Dresser-Rand置评。
若收购Dresser-Rand成功，将成为西门子2007年以70亿美元收购Dade Behring以来最大一笔收购交易。外界普遍认为，Dade Behring收购额过高。(完)
(编译 许娜；审校 张明钧)
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