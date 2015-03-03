西门子展开内部调查 此前媒体称其在中国以假合同堆砌业绩

亚洲股市回落 但周线料录得涨幅
澳洲股市跌0.9%，金融股领跌。中国股市沪综指涨0.4%，因在外界担忧流动性的情况下，中国央行注资举措提供些许安慰。
路透法兰克福/上海3月2日 - 德国西门子(SIEGn.DE)表示正在对一篇媒体报导的内容进行调查，该报导称西门子透过虚假合同为其在中国的保健设备销售数据灌水。
第一财经日报引述中国经销商的话报导称，西门子保健部门和他们签定合同，而这些合约并无实质销售。
报导称，经销商支付10%的合同定金，与西门子签订合同。然后西门子再以其他方式把这笔钱返还经销商。
该报引述一位吴姓经销商的说法称，这是大家都知道的惯例，被认为是对彼此都有帮助的做法。
德国西门子周一表示：“报导所描述的一些业务合作伙伴所提出出的问题，西门子已予以高度关注，并展开内部调查。”
“西门子极注意采取预防措施，以防范不公平竞争或任何不当业务行为，”声明称。
第一财经的报导称，西门子已在2014年下半年展开打击这种操作，且告诉经销商那10%的合同定金将被没收。
该报称有37位经销商已集体要求索回定金，上述吴姓经销商对该报说，整体涉及金额超过3,000万元人民币。
西门子去年在中国销售金额为64.4亿欧元，约占其整体营收的五分之一，该公司在当地有32,250名员工。(完)
(编译 李婷仪 审校 张荻)
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