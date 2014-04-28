西门子将公布新策略 拟裁员数千--报道

路透法兰克福4月28日 - 德国Manager Magazin Online周一援引西门子资深经理人报导称，西门子(SIEGn.DE)将于5月7日公布的新策略，将包括裁减数千职位。

报导称，根据新策略，西门子的四个主要部门--工业、能源、医疗保健、基础设施与城市，将被解散，打造一个更加扁平的架构，并将因此裁减大约5,000-10,000人。

报导还说，西门子将宣布能源领域的一笔收购，规模至少为10亿欧元(13.8亿美元)。另外，西门子正在考虑与阿尔斯通(ALSO.PA)之间的交易。

西门子拒绝评论上述报导。(完)

(编译 张涛；审校 王洋)

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