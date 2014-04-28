西门子将公布新策略 拟裁员数千--报道

美联储副主席称其他经济体或“有办法控制”美国升息的影响
路透华盛顿4月19日 - 美联储副主席费舍尔周三表示，全球展望变得更乐观，已缓和了市场对美国过去三个月两度升息的所有负面反应，而且联储采取渐进调息方式应能抑制对海外国家的溢出效应。
路透法兰克福4月28日 - 德国Manager Magazin Online周一援引西门子资深经理人报导称，西门子(SIEGn.DE)将于5月7日公布的新策略，将包括裁减数千职位。
报导称，根据新策略，西门子的四个主要部门--工业、能源、医疗保健、基础设施与城市，将被解散，打造一个更加扁平的架构，并将因此裁减大约5,000-10,000人。
报导还说，西门子将宣布能源领域的一笔收购，规模至少为10亿欧元(13.8亿美元)。另外，西门子正在考虑与阿尔斯通(ALSO.PA)之间的交易。
西门子拒绝评论上述报导。(完)
(编译 张涛；审校 王洋)
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路透纽约4月19日 - 日本财务大臣麻生太郎表示，日本糟糕的财政问题没有快速解决办法，打消了央行将通过“直升机撒钱”，或直接债务融资来提供政府财政资金的可能性。
路透东京4月20日 - 日本3月出口增长速度为逾两年来最快，汽车零配件和钢铁出口增长，显示海外需求增加，这有助于提振日本缓慢的经济增长。