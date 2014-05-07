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国际财经 | 2014年 5月 7日 星期三 09:37 BJT

西门子和三菱重工业组建金属合资企业

路透法兰克福5月7日 - 德国西门子(SIEGn.DE)称，已与日本三菱重工业(7011.T)签署协议组建合资企业，为“铁矿石、钢铁和铝行业提供工厂、产品和服务”。

西门子称，三菱重工业将持有合资企业51%的股权，西门子持有49%的权益。

该合资企业员工数约为9千人，将在2015年1月投入运营，目前有待监管审批。(完)

(编译 白云; 审校 戴素萍)

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