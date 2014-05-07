西门子和三菱重工业组建金属合资企业

未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透法兰克福5月7日 - 德国西门子(SIEGn.DE)称，已与日本三菱重工业(7011.T)签署协议组建合资企业，为“铁矿石、钢铁和铝行业提供工厂、产品和服务”。
西门子称，三菱重工业将持有合资企业51%的股权，西门子持有49%的权益。
该合资企业员工数约为9千人，将在2015年1月投入运营，目前有待监管审批。(完)
(编译 白云; 审校 戴素萍)
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路透悉尼4月24日 - 欧元周一一度高见五个月高点，市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临英国退欧式冲击的风险，同时市场纷纷解除避险交易。
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。