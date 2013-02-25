西门子将加快减持诺西公司股份--金融时报

LG电子预估第一季营业利润跳升82% 料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透2月24日 - 金融时报周日报导,德国工业风向标企业西门子(SIEGn.DE)将加快退出或减少在诺基亚西门子通信技术有限公司的持股.西门子目前在该合资企业持股50%.
西门子与诺基亚NOK1V.HE为期六年的股东协议将于4月到期,届时两公司可自由处置各自所持诺西公司的股份.金融时报引述接近西门子人士的消息称,西门子或将削减持股比例至20%以下.
金融时报网站报导称,西门子希望能有一家私募股权投资者,或是在科技领域表现稳健的财团来收购诺西公司控股股权.
诺西发言人称,所有权问题归母公司管.
由于当时在正常营业时间以外,未能立即联系到西门子与诺基亚置评.(完)
(编译 程琳; 审校 戴素萍)
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