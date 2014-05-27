西门子准备向阿尔斯通正式报价 现金配比降低--消息

路透法兰克福/慕尼黑5月26日 - 熟悉德国西门子(SIEGn.DE)想法的消息人士表示，西门子准备向阿尔斯通正式报价，将用自己的铁路业务加上不到70亿欧元的现金，来交换后者的能源资产。

匿名消息人士告诉路透，考虑中的报价对阿尔斯通能源业务的估值，略高于美国巨头通用电气(奇异,GE)(GE.N)的报价。

但是现金部分料仅为通用电气报价中现金规模的一半多一点。

“对所有不同资产的估值已经完成，但西门子报价中的现金比例会根据情况有所不同，”一位消息人士表示，其并称无论那种情况，现金都低于70亿欧元。另一位消息人士证实，报价中的现金将会低于该数字。

两位消息人士表示，此前西门子还决定，将阿尔斯通部分能源业务(核能、风能以及输电与配电业务)剔除在收购报价之外。

西门子和阿尔斯通均拒绝置评。

阿尔斯通已经在与美国通用电气谈判，后者提出以123.5亿欧元(168亿美元)全现金收购阿尔斯通的电力部门，报价有效期已延长到6月23日。迫于法国政府的压力，阿尔斯通也向西门子开放账目，后者如果愿意，亦可提出自己的交易。

如果核能和风能业务从交易中剔除，阿尔斯通可以把它们直接卖给国营能源公司Areva(AREVA.PA)。但这也可能产生问题，一位接近法国方面的消息人士说，很难把涡轮发电业务中的核电部分与非核能业务分开。

至于价值在15至20亿欧元的输配电业务，消息人士称西门子担心，由于自身已经在该领域处于领先位置，收购这部分业务将会带来巨大的监管阻力。因此，西门子决定把这部分也从收购清单中拿掉。

一如路透之前报导，西门子将把铁路业务卖给阿尔斯通，并提议成立一家铁路信号合资企业。

一位消息人士称，如果成立铁路信号合资公司，西门子非常希望保留控股权，这或许又会产生冲突，因为阿尔斯通也迫切要求持有多数股权。这位消息人士说，信号业务股权如何分割将影响到西门子报价的现金部分。

消息人士称，报价可能涵盖一项最高8亿欧元的扣减，以反映阿尔斯通电力部门在美国、英国和巴西面临的合规风险。

虽然西门子最早可以在本周三对阿尔斯通电力业务提出正式收购，但一位消息人士表示，在通用电气应法国政府要求将收购报价截止期限推迟到6月23日后，西门子可能决定再等上一段时间。(完)

(编译 王兴亚/郑茵 审校 张荻/于春红)

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