西门子和三菱重工提高竞购阿尔斯通价码（更新版）

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
(新增修改后报价的更多细节)
路透法兰克福6月20日 - 西门子(SIEGn.DE)和三菱重工(MHI)(7011.T)周五提高了对阿尔斯通(ALSO.PA)能源业务的报价，以与收购对手通用电气(奇异,GE)(GE.N)修改后的报价展开竞争。
西门子-三菱重工与通用电气在收购阿尔斯通的能源业务上展开争夺，法国政府则给予自己叫停交易的权力，理由是为了保护国内就业和对战略重要性产业的影响。
根据修改后的报价，西门子-三菱重工将收购的现金部分由70亿欧元增加至82亿，将阿尔斯通能源业务的估值提升了4亿至146亿欧元，这个价格仍远高于通用给出的124亿欧元。
阿尔斯通表示，董事会最晚不迟于6月23日举行会议，对双方修改后的报价进行评估。
西门子-三菱重工提高后的报价中，仍计划由西门子收购阿尔斯通的燃气涡轮业务。
但三菱重工目前提出收购阿尔斯通蒸汽涡轮、电网及水电业务整体40%的股权，并将之打包并入一个控股公司。此前，三菱重工计划分别收购上述三项业务的40%、20%和20%，并创立三家合资企业。
这一变更将增加三菱重工的现金支付部分，从31亿欧元增至39亿欧元。西门子的现金支付也从39亿欧元提高到43亿欧元。西门子称增加报价是基于“后续的、更加深入的机遇/风险分析”。
此外，西门子还提出马上与阿尔斯通建立一家移动性管理的合资企业，包括信号业务。
“三菱重工和西门子仍然坚信，其方案对阿尔斯通及其雇员、客户、股东和法国国家利益都是最佳选择。这个方案在产业上、财务上和社会意义上都更胜一筹，”两家公司在声明中称。(完)
(编译 李春喜/朱晓军；审校 王洋/石冠兰)
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