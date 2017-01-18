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国际财经 | 2017年 1月 18日 星期三 10:47 BJT

惠普企业将收购云软件公司SimpliVity

路透1月17日 - 惠普企业(HPE) (HPE.N)周二表示，将以6.5亿美元现金收购云软件公司SimpliVity，希望在该快速增长的市场扩大混合云平台业务。

惠普企业称，公司获利料在该交易完成后的第一个财年增加。

混合云平台上的应用软件一部分基于客户的私有服务器，一部分基于公共云数据中心。

根据Crunchbase Inc，SimpliVity成立于2009年，已经通过四轮融资筹资2.76亿美元。(完)

(编译 杜明霞；审校 王兴亚)

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