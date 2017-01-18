惠普企业将收购云软件公司SimpliVity

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透1月17日 - 惠普企业(HPE) (HPE.N)周二表示，将以6.5亿美元现金收购云软件公司SimpliVity，希望在该快速增长的市场扩大混合云平台业务。
惠普企业称，公司获利料在该交易完成后的第一个财年增加。
混合云平台上的应用软件一部分基于客户的私有服务器，一部分基于公共云数据中心。
根据Crunchbase Inc，SimpliVity成立于2009年，已经通过四轮融资筹资2.76亿美元。(完)
(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。