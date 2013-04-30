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中国财经 | 2013年 4月 30日 星期二 09:05 BJT

新浪称阿里巴巴集团购入新浪微博18%股权

路透4月29日 - 中国互联网企业新浪(SINA.O)称，阿里巴巴集团已买入新浪微博客服务业务的18%股权，斥资约5.86亿美元。

新浪亦给予阿里巴巴可在规定的时间内，将持股比例增至最高30%的选择权。(完)

(编译 侯向明; 审校 田建华)

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