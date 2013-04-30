新浪称阿里巴巴集团购入新浪微博18%股权

人民币小幅收升 两地汇价结束倒挂离岸看贬预期略升

路透北京/上海4月11日 - 人民币兑美元即期周二随中间价小幅收升，升幅远小于中间价，日内波动幅度极为有限。交易员称，中间价继续小幅过滤，监管维稳态度明显；而受离岸CNH仍偏弱影响，在岸汇价持续低于中间价，但客盘购汇并无明显上升，短期汇价料不会跌破3月初形成的底部区域。