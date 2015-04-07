东兴证券与新浪将在互联网大数据金融方面展开合作

路透上海4月7日 - 在中国一些券商纷纷尝试互联网金融后，刚上市的中型券商东兴证券(601198.SS)亦将赶上这波热潮，其与国内最大门户网站之一的新浪(SINA.O)将在互联网大数据金融领域展开合作。

根据双方签置的协议，东兴证券在本次战略合作项下将通过与新浪财经电脑（PC）端和移动客户端的系统对接，为新浪用户提供在线开户、在线客服、在线金融产品销售等服务。此外，双方还将通过证券公司专业投研团队与新浪网旗下业务平台互联网大数据的有效结合，共同开发互联网创新金融产品。

双方合作内容包括但不限于广告推广、炒股大赛合作、互联网金融创新项目等。本轮合作至2017年11月终止，具体项目合作满一年后，双方可就合作内容及方式进行协商调整。

东兴证券指出，此次合作是公司布局互联网金融的有益探索，有利于公司进一步扩大品牌影响力，丰富业务模式。

东兴证券上周五收报28.84元，过去一个月累计上涨64%。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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