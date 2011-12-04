新浪微博有望较快实现稳定盈利--CFO

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透上海12月2日电---中国最大的门户网站--新浪(SINA.O)首席财务官(CFO)余正钧周五表示,相对海外的社交网站,新浪微博有望较快形成稳定的盈利模式.
"(形成稳定的盈利模式)国外社交网络差不多在第五或第六年,我们有门户网站撑着,希望不用等到第五、第六年."他在参加一颁奖典礼後对路透表示.
成立已两年的新浪微博,已成为目前国内最热门的网络社交圈之一,用户数已超过3亿,其主要竞争对手是腾讯(0700.HK)微博.不过目前新浪微博仅在游戏平台上有部分收入,仍处於"烧钱"阶段.
今年第三季新浪由盈转亏,因对两块在线业务的投资作了大规模减记.前三季度新浪在微博营销和研发方面的总投入亦同比增长一倍,预计今年在微博整体投入将高达1亿美元.
目前投资界高度关注新浪微博能否在2012年实现商用,因为这样能使新浪摆脱对广告收入的依赖.不过微博鼻祖--美国Twitter目前始终未找到适合的商业价值,有业内人士评论,新浪短时间内也似乎难以塑造一种类似Facebook的完整社交价值链.
有国内媒体称,新浪微博拥有庞大的用户群,但如何将其影响力和用户流量变现将是关键.新浪微币,企业版微博已相继上线,预计新浪微博将於明年上半年开始货币化,并尝试通过内容搜索、视频流量及游戏分成等方面获得收入,多层次增加公司盈利点.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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