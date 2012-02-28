新浪预计实名制将对微博带负面影响

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透上海2月28日电---中国最大门户网站运营商新浪 SINA.O 执行长曹国伟周二表示,政府政策要求用户以实名注册,预计对其微博用户管理产生负面影响.
曹国伟在业绩电话会议上称,新浪计划今年开始用微博赚钱,预计今年下半年将为其营收作出重大贡献.
这位执行长预计2012年营运业绩将较差,因投资不断增加.
曹国伟称,不能排除政府出台针对微博的更多严苛措施.(完)
--编译 于春红;审校 孙茉莉
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。