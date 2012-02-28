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中国财经 | 2012年 2月 28日 星期二 11:15 BJT

新浪预计实名制将对微博带负面影响

路透上海2月28日电---中国最大门户网站运营商新浪 SINA.O 执行长曹国伟周二表示,政府政策要求用户以实名注册,预计对其微博用户管理产生负面影响.

曹国伟在业绩电话会议上称,新浪计划今年开始用微博赚钱,预计今年下半年将为其营收作出重大贡献.

这位执行长预计2012年营运业绩将较差,因投资不断增加.

曹国伟称,不能排除政府出台针对微博的更多严苛措施.(完)

--编译 于春红;审校 孙茉莉

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