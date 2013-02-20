新浪第四季营收优于预期 但线上广告市场成长放缓堪忧

昆仑能源去年净利同比大减56% 惟年度股息明显提高
路透香港3月29日 - 中国石油的天然气终端业务分支--昆仑能源周三公布，去年度净利同比大减56%，惟年度股息明显提高。
路透2月19日 - 新浪(SINA.O)公布第四季营收及获利均优于预期,尽管中国线上广告市场成长趋缓令人担忧.
新浪股价在盘后交易时段上涨6%至56.50美元.新浪股价自第四季初以来累计下跌13.4%,表现落后Nasdaq .IXIC的2%涨幅.
该公司第四季净利下滑74%至240万美元,或每股盈利0.03美元.上年同期为每股0.14美元,或930万美元.但是扣除特殊项目,非公认会计原则(GAAP)获利为900万美元,或每股0.13美元,上年同期为1,400万美元,或每股0.21美元.
汤森路透I/B/E/S分析师的预估为每股盈利0.05美元.
根据分析机构iResearch,中国线上广告市场在2012年成长了46.8%,低于2011年的57.6%.由于经济大环境欠佳,广告市场疲弱也冲击到新浪的同业百度(BIDU.O)和搜狐(SOHU.O).
分析师说,新浪的新微博广告产品对营收没有太大贡献.
新浪称预计第一季经调整过后的净营收料介于1.15亿美元至1.19亿美元之间.符合华尔街分析师平均预估的约1.17亿美元.该公司预计本季广告营收为9,400万美元至9,600万美元.
第四季广告营收为1.107亿美元,先前该公司预估为1.10亿至1.12亿美元之间.
第四季整体净营收为1.391亿美元,汤森路透I/B/E/S原先预计为1.339亿美元.非广告营收减少4%至2,850万美元.(完)
(编译 李婷仪; 审校 张涛)
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