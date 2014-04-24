新浪互联网出版和网络传播视听资格遭吊销

路透北京4月24日 -中国互联网巨头新浪(Sina.com)(SINA.O)被吊销互联网出版资格，因此前中国当局在高调打击色情的行动中发现，该网站上的文字和视频内容涉黄。

根据全国“扫黄打非”工作小组办公室通报称，在公众“大量举报”后，经证实，新浪网有20篇文字和四部视频包含淫秽色情内容。

因此，国家新闻、出版、广播、电影和电视总局吊销该公司从事互联网出版和网络传播视听节目业务的资格。

据通报称，涉嫌构成犯罪的部分人员已经移送公安机关立案调查。(完)

(编译 朱晓军；审校 王洋)

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