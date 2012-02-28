新浪财测黯淡 拖累股价重挫

* 新浪预计第一季营收介於1.01亿至1.04亿美元,市场预估为1.137亿美元

* 新浪第四季经调整每股盈余(EPS)为0.21美元,市场预估为0.21美元

* 第四季营收增长21%,至1.334亿美元

* 在盘後交易中,新浪下跌5%

路透2月27日电---中国最大门户网站运营商--新浪(SINA.O)公布第四季获利符合分析师预估,但预计第一季表现将令人失望,这带动其股价在周一盘後交易中下跌5%.

新浪预计第一季营收介於1.01亿至1.04亿美元.根据汤森路透I/B/E/S数据,分析师预计第一季营收为1.137亿美元.

第四季净利为930万美元,EPS为0.14美元,上年同期分别为亏损1亿美元和每股亏损1.51美元.

未计特殊项目在内新浪第四季EPS为0.21美元.

新浪第四季营收增长21%,至1.334亿美元.

分析师平均预计EPS为0.21美元,营收为1.293亿美元.

新浪周一在常规交易时段于Nasdaq市场收报62.95美元.(完)

--编译 于春红;审校 张若琪

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