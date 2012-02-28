新浪财测黯淡 拖累股价重挫

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
* 新浪预计第一季营收介於1.01亿至1.04亿美元,市场预估为1.137亿美元
* 新浪第四季经调整每股盈余(EPS)为0.21美元,市场预估为0.21美元
* 第四季营收增长21%,至1.334亿美元
* 在盘後交易中,新浪下跌5%
路透2月27日电---中国最大门户网站运营商--新浪(SINA.O)公布第四季获利符合分析师预估,但预计第一季表现将令人失望,这带动其股价在周一盘後交易中下跌5%.
新浪预计第一季营收介於1.01亿至1.04亿美元.根据汤森路透I/B/E/S数据,分析师预计第一季营收为1.137亿美元.
第四季净利为930万美元,EPS为0.14美元,上年同期分别为亏损1亿美元和每股亏损1.51美元.
未计特殊项目在内新浪第四季EPS为0.21美元.
新浪第四季营收增长21%,至1.334亿美元.
分析师平均预计EPS为0.21美元,营收为1.293亿美元.
新浪周一在常规交易时段于Nasdaq市场收报62.95美元.(完)
--编译 于春红;审校 张若琪
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。