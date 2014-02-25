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中国财经 | 2014年 2月 25日 星期二 10:24 BJT

新浪称新浪微博活跃用户数量增长

路透北京2月25日 -新浪(SINA.O)周二称，截至去年12月，新浪微博的日活跃用户总数较前季增长4%至6,140万人。

新浪在公布第四季财报后的新闻发布会上公布了前述消息，截至9月的日活跃用户则为5,900万人。

今年1月中国互联网络信息中心数据显示，包括新浪微博在内，中国微博用户减少了9%，因许多人改用腾讯微信等手机通信软件。（完）

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