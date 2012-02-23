新浪微博今年企业帐户目标100万个--CEO

路透台北2月23日电---中国最大的门户网站--新浪(SINA.O)首席执行官(CEO)兼总裁曹国伟周四表示,社交网络已成为企业愈趋重视的营销管道,新浪微博今年企业帐户目标,将由目前的逾10万个增长至100万个.

他指出,社交网络让企业第一次可以有能力直接跟消费者进行对话沟通.除了有助营销,更可以帮助企业了解他们的消费者,甚至按照消费者意愿,去产生发布个性化更加贴切需求的产品.

"目前微博上企业帐户超过十几万个,今年预计达到一百万个,这是今年非常重要的方向,"曹国伟在台北出席天下经济论坛时称.

新浪在两年多前成立的新浪微博,已成为中国最热门的网络社交圈之一,用户数已超过3亿,其主要竞争对手是腾讯(0700.HK)微博.不过目前新浪微博仅在游戏平台上有部分收入,仍处於"烧钱"阶段.

新浪去年第三季由盈转亏,因对两块在线业务的投资作了大规模减记.前三季度新浪在微博营销和研发方面的总投入亦同比增长一倍,预计今年的广告支出不会出现大幅增长.

以用户计,中国已是全球最大的互联网市场,有逾5亿网络用户.而线上视频企业正加紧在内容方面的争夺,以赢得更大市占率来吸引广告商的青睐.

曹国伟在演讲中提及互联网的四大趋势--社交化,移动化,个性化,与多媒体时,亦指出在目前流行的视频之上,未来10年"音频"内容也将更加重要,视频结合音频的应用在未来将占更主导的作用.

他在会後向记者解释称,音频除了常见的音乐之外,例如以iPhone手机发话直接发送讯息也是其中.

新浪去年8月向监管机构提交报告称,已持有中国第二大在线视频网站--土豆网TUDO.O的约9%股份.此项投资可能是两家公司展开更深入合作的开端.

据曹国伟介绍,目前在新浪微博上透过使用者自行产制或是链结他网,所播放的视频每天可达2,300万个,每天发送的讯息超过1亿个.

针对言论管制的提问,他回应称,微博言论自由尺度在中国已经是最大的,新浪非常珍惜这样的机会,"希望能够让它健康地成长,因为它的不断成长正在不断推进中国社会的进步".(完)

--记者 张雅菁; 审校 杨淑祯/张喜良

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