新浪微博今年企业帐户目标100万个--CEO

中海油于圭亚那合营开发项目储量最快今年底入帐--瑞信
路透香港3月3日 - 投行瑞信周五的报告称，预计中海油于南美洲国家圭亚那的合营开发项目储量最快于今年底入帐，有助减轻市场对其生产前景的担忧。
路透台北2月23日电---中国最大的门户网站--新浪(SINA.O)首席执行官(CEO)兼总裁曹国伟周四表示,社交网络已成为企业愈趋重视的营销管道,新浪微博今年企业帐户目标,将由目前的逾10万个增长至100万个.
他指出,社交网络让企业第一次可以有能力直接跟消费者进行对话沟通.除了有助营销,更可以帮助企业了解他们的消费者,甚至按照消费者意愿,去产生发布个性化更加贴切需求的产品.
"目前微博上企业帐户超过十几万个,今年预计达到一百万个,这是今年非常重要的方向,"曹国伟在台北出席天下经济论坛时称.
新浪在两年多前成立的新浪微博,已成为中国最热门的网络社交圈之一,用户数已超过3亿,其主要竞争对手是腾讯(0700.HK)微博.不过目前新浪微博仅在游戏平台上有部分收入,仍处於"烧钱"阶段.
新浪去年第三季由盈转亏,因对两块在线业务的投资作了大规模减记.前三季度新浪在微博营销和研发方面的总投入亦同比增长一倍,预计今年的广告支出不会出现大幅增长.
以用户计,中国已是全球最大的互联网市场,有逾5亿网络用户.而线上视频企业正加紧在内容方面的争夺,以赢得更大市占率来吸引广告商的青睐.
曹国伟在演讲中提及互联网的四大趋势--社交化,移动化,个性化,与多媒体时,亦指出在目前流行的视频之上,未来10年"音频"内容也将更加重要,视频结合音频的应用在未来将占更主导的作用.
他在会後向记者解释称,音频除了常见的音乐之外,例如以iPhone手机发话直接发送讯息也是其中.
新浪去年8月向监管机构提交报告称,已持有中国第二大在线视频网站--土豆网TUDO.O的约9%股份.此项投资可能是两家公司展开更深入合作的开端.
据曹国伟介绍,目前在新浪微博上透过使用者自行产制或是链结他网,所播放的视频每天可达2,300万个,每天发送的讯息超过1亿个.
针对言论管制的提问,他回应称,微博言论自由尺度在中国已经是最大的,新浪非常珍惜这样的机会,"希望能够让它健康地成长,因为它的不断成长正在不断推进中国社会的进步".(完)
--记者 张雅菁; 审校 杨淑祯/张喜良
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