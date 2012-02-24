新浪微博今年企业帐户目标100万个--CEO

中国最大的门户网站--新浪首席执行官兼总裁曹国伟周四在台北出席天下经济论坛上表示，社交网络已成为企业愈趋重视的营销管道，新浪微博今年企业帐户目标，将由目前的逾10万个增长至100万个。针对言论管制的提问，他回应称微博言论自由尺度在中国已是最大，新浪非常珍惜这样的机会。路透