新浪微博申请在美国上市 拟筹资5亿美元

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透旧金山3月14日 -即时讯息服务商新浪微博周五向美国证券监管机构提交首次公开发行(IPO)申请，计划筹资5亿美元。目前中国公司纷纷涌入美国上市，以期利用近期美国市场估值大幅飙升的良机。
新浪微博的母公司新浪(SINA.O)已聘请高盛和瑞士信贷负责此次美国IPO的承销工作。新浪表示，此举将提升公司品牌认知度，并有助于留住人才。
此次IPO的拟议筹资目标为5亿美元，只是为了计算上市登记费用粗略估计的一个数值。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。