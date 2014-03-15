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中国财经 | 2014年 3月 15日 星期六 13:41 BJT

新浪微博申请在美国上市 拟筹资5亿美元

路透旧金山3月14日 -即时讯息服务商新浪微博周五向美国证券监管机构提交首次公开发行(IPO)申请，计划筹资5亿美元。目前中国公司纷纷涌入美国上市，以期利用近期美国市场估值大幅飙升的良机。

新浪微博的母公司新浪(SINA.O)已聘请高盛和瑞士信贷负责此次美国IPO的承销工作。新浪表示，此举将提升公司品牌认知度，并有助于留住人才。

此次IPO的拟议筹资目标为5亿美元，只是为了计算上市登记费用粗略估计的一个数值。(完)

(编译 母红; 审校　利棣儿)

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