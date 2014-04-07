《热点透视》新浪微博IPO瘦身 却仍难赢市场欢心

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robyn Mak；编译 朱晓军

路透4月7日 - 新浪旗下微博(WeiboCorp)已经缩减了首次公开发行(IPO)的规模，但并未能增加对未来投资者的吸引力。随着中资科技股走势普跌，微博已经将计划募资额从5亿美元降至3.8亿。如果估值过高，投资者报以质疑或许是合理的。但是，即便微博下调首发价，也很难赢得金融市场的欢心。

微博的IPO估值高达39亿美元。仅在两个月前，按照原定5亿美元发行额，微博的估值超过了50亿美元。实际上，电子商务集团阿里巴巴在增持协议中设定了55亿美元的估值上限。微博上市后，阿里巴巴将把持股比例从18%增加到30%。

本次首发价调整较阿里巴巴的指导价低29%，折射出近期中资科技股的市值缩水趋势。竞争对手腾讯(0700.HK)的H股自2月底以来已经下挫18%，其移动讯息平台--微信(WeChat)被视为微博的最大威胁。搜索引擎运营商百度(BIDU.O)在Nasdaq股价同期也下跌12%。微博的名义估值下滑，反映的或许是它作为新股的不确定地位。

投资者怀疑中资互联网公司估值过高，这可能合乎情理。但即使在调整发行价后，人们也找不到买入微博股票的理由。自2月24日首次提交微博IPO文件以来，运营微博并持股78%的新浪(SINA.O)股价已经下滑逾25%。如果母公司新浪的价值准确地反映了子公司价值的变化，那么已经可以买入新浪股票的投资者，又何必劳烦去持股微博呢？

微博当前称2014年第一季将出现净亏损，让局面变得更加复杂。这就凸显了一个事实，投资者实际上不太理解该公司较为新颖却未经考验的商业模式。即便在微博IPO规模瘦身之后，它的股价也很难算得上诱人。(完)

(译文审校 李春喜)

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