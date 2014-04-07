《热点透视》新浪微博IPO瘦身 却仍难赢市场欢心

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robyn Mak；编译 朱晓军
路透4月7日 - 新浪旗下微博(WeiboCorp)已经缩减了首次公开发行(IPO)的规模，但并未能增加对未来投资者的吸引力。随着中资科技股走势普跌，微博已经将计划募资额从5亿美元降至3.8亿。如果估值过高，投资者报以质疑或许是合理的。但是，即便微博下调首发价，也很难赢得金融市场的欢心。
微博的IPO估值高达39亿美元。仅在两个月前，按照原定5亿美元发行额，微博的估值超过了50亿美元。实际上，电子商务集团阿里巴巴在增持协议中设定了55亿美元的估值上限。微博上市后，阿里巴巴将把持股比例从18%增加到30%。
本次首发价调整较阿里巴巴的指导价低29%，折射出近期中资科技股的市值缩水趋势。竞争对手腾讯(0700.HK)的H股自2月底以来已经下挫18%，其移动讯息平台--微信(WeChat)被视为微博的最大威胁。搜索引擎运营商百度(BIDU.O)在Nasdaq股价同期也下跌12%。微博的名义估值下滑，反映的或许是它作为新股的不确定地位。
投资者怀疑中资互联网公司估值过高，这可能合乎情理。但即使在调整发行价后，人们也找不到买入微博股票的理由。自2月24日首次提交微博IPO文件以来，运营微博并持股78%的新浪(SINA.O)股价已经下滑逾25%。如果母公司新浪的价值准确地反映了子公司价值的变化，那么已经可以买入新浪股票的投资者，又何必劳烦去持股微博呢？
微博当前称2014年第一季将出现净亏损，让局面变得更加复杂。这就凸显了一个事实，投资者实际上不太理解该公司较为新颖却未经考验的商业模式。即便在微博IPO规模瘦身之后，它的股价也很难算得上诱人。(完)
(译文审校 李春喜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。