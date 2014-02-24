版本:
中国
中国财经 | 2014年 2月 24日 星期一 15:42 BJT

新浪微博拟第二季赴美上市--消息

路透香港2月24日 -消息人士周一表示，新浪(SINA.O)已经聘请瑞士信贷CSGN.VX和高盛(GS.N)为其安排新浪微博赴美上市事宜，计划融资约5亿美元。

消息人士表示，新浪微博计划第二季上市。消息人士称未获准公开谈论此事。(完)

(编译 李春喜 审校 石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐