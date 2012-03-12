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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 12日 星期一 14:42 BJT

新浪称六成微博用户将完成实名注册

新浪发言人刘奇周一称，公司预计，到3月16日这一政府要求的截止日期，将有六成微博用户完成实名注册。新浪微博现有用户超过2.5亿人。用户必须将手机号与微博账户关联，只有通过验证的用户才能发布信息。新浪曾表示该政策将对该平台造成冲击。路透

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