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中国财经 | 2012年 3月 12日 星期一 14:20 BJT

新浪称六成微博用户将完成实名注册

路透上海3月12日电---新浪(SINA.O)发言人刘奇周一称，公司预计，到3月16日这一政府要求的截止日期，将有六成微博用户完成实名注册。

新浪微博现有用户超过2.5亿人。去年12月，北京市政府发文要求新浪等在京微博运营商，於三个月内实现用户实名注册。

用户必须将手机号与微博账户关联，只有通过验证的用户才能发布信息。新浪曾表示，该政策将对该平台造成冲击。

刘奇称，公司预计，到截止日期，绝大多数微博用户，约六成人将完成身份注册。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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