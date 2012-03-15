新浪微博实名制或增加广告商兴趣

罗兰贝格发布第一季全球电动车发展指数 行业总量中国领先
路透上海3月3日 - 国际管理咨询公司--罗兰贝格最近发布今年第一季全球电动汽车发展指数报告称，由于市场持续快速增长，中国的电动汽车行业总量处于全球领先地位。
路透上海3月15日电（记者 Melanie Lee）---新浪微博进行用户实名制注册，或增加该平台对广告商的吸引力。新浪(SINA.O)力争今年开始从微博获得收入。
本周五起，北京用户需完成实名制注册，才能在新浪微博上发帖。上海和广州等大城市料将采取类似政策。
分析师称，实名制不太可能使用户活跃度急剧降低，反而可能增加广告商兴趣，因为实名制将消除垃圾帐户，并使新浪拥有珍贵的用户信息，从而促使该平台赚钱。
上海的营销顾问哈林顿（T.R. Harrington）说：“（实名制）对用户活跃度不会有重大影响，因为没有任何一个其他平台可以实时提供这一平台的功能。”
“从广告定点营销角度而言，微博有望更有价值。”
新浪微博被一些人称为中国版Twitter，分析师估计，新浪微博估值高达45亿美元，而根据Twitter新一轮融资情况，其估值约为80亿美元。
据北京艾瑞咨询（iResearch），中国去年在线广告市场规模增长57%至512亿元，超过传统报刊广告。
新浪是中国第四大广告平台，仅次于百度(BIDU.O)、谷歌中国(GOOG.O)和淘宝网。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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