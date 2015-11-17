独家：埃及扣留两名机场雇员 与西奈坠机有关--消息

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透开罗11月17日 - 两名埃及安全官员周二称，当局扣留了沙姆沙伊赫机场两名雇员，与10月31日俄罗斯飞机坠毁事件有关。俄航班坠毁导致224人丧生。
“17人被扣留，其中两人涉嫌帮助罪犯在沙姆沙伊赫机场将炸弹安置在飞机上，”其中一名官员说道。
俄罗斯联邦安全局周二称，确认坠机系炸弹所致。埃及尚未确认炸弹导致坠机，称希望等到所有调查都完成。
尚不清楚这两名雇员在机场的职责。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。