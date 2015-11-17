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亚洲 | 2015年 11月 17日 星期二 18:40 BJT

《独家新闻》埃及扣留两名机场雇员，与西奈坠机有关--消息

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗11月17日 - 两名埃及安全官员周二称，当局扣留了沙姆沙伊赫机场两名雇员，与10月31日俄罗斯飞机坠毁事件有关。俄航班坠毁导致224人丧生。

“17人被扣留，其中两人涉嫌帮助罪犯在沙姆沙伊赫机场将炸弹安置在飞机上，”其中一名官员说道。

俄罗斯联邦安全局周二称，确认坠机系炸弹所致。埃及尚未确认炸弹导致坠机，称希望等到所有调查都完成。

尚不清楚这两名雇员在机场的职责。(完) 编译：李富强 发稿：程芳

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