《独家新闻》埃及扣留两名机场雇员，与西奈坠机有关--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗11月17日 - 两名埃及安全官员周二称，当局扣留了沙姆沙伊赫机场两名雇员，与10月31日俄罗斯飞机坠毁事件有关。俄航班坠毁导致224人丧生。
“17人被扣留，其中两人涉嫌帮助罪犯在沙姆沙伊赫机场将炸弹安置在飞机上，”其中一名官员说道。
俄罗斯联邦安全局周二称，确认坠机系炸弹所致。埃及尚未确认炸弹导致坠机，称希望等到所有调查都完成。
尚不清楚这两名雇员在机场的职责。(完) 编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”