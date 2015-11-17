《独家新闻》埃及扣留两名机场雇员，与西奈坠机有关--消息

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗11月17日 - 两名埃及安全官员周二称，当局扣留了沙姆沙伊赫机场两名雇员，与10月31日俄罗斯飞机坠毁事件有关。俄航班坠毁导致224人丧生。

“17人被扣留，其中两人涉嫌帮助罪犯在沙姆沙伊赫机场将炸弹安置在飞机上，”其中一名官员说道。

俄罗斯联邦安全局周二称，确认坠机系炸弹所致。埃及尚未确认炸弹导致坠机，称希望等到所有调查都完成。