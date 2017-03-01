《独家新闻》Sinclair接洽Tribune Media，讨论可能的合并事宜--消息

路透3月1日 - 据知情人士周三透露，Sinclair Broadcast Group Inc已接洽竞争对手美国广播公司Tribune Media Co，讨论可能的合并事宜。这项交易将取决于现有监管规定是否获放宽。

Sinclair和Tribune Media市值分别为36亿美元和30亿美元。若两家公司合并，则将是美国两家规模领先地方电视台所有者的结合，面临针对收视家庭数量的监管限制。

消息人士称，两家公司的讨论还在初级阶段，并不确定是否会最终达成任何交易。

消息人士并称，Sinclair也可能考虑收购Tribune的部分业务，比如Tribune所拥有的十几个CW电视台，或是WGN America有线电视网等Tribune旗下媒体或者Tribune所持Food Network的股权等等。

出于事件保密性，消息人士请求不要具名。Tribune Media不予置评；Sinclair则未回应路透的置评请求。(完) (编译 刘秀红；审校 王兴亚)