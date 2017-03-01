《独家新闻》Sinclair接洽Tribune Media，讨论可能的合并事宜--消息

南非汇市：兰特兑美元上涨，因消费者物价指数同比升幅不及预期
路透约翰内斯堡5月24日 - 南非兰特兑美元周三升至四周高位，此前公布的数据显示，消费者物价通胀年率降幅超过预期，因食品价格上涨势头放缓。
路透3月1日 - 据知情人士周三透露，Sinclair Broadcast Group Inc已接洽竞争对手美国广播公司Tribune Media Co，讨论可能的合并事宜。这项交易将取决于现有监管规定是否获放宽。
Sinclair和Tribune Media市值分别为36亿美元和30亿美元。若两家公司合并，则将是美国两家规模领先地方电视台所有者的结合，面临针对收视家庭数量的监管限制。
消息人士称，两家公司的讨论还在初级阶段，并不确定是否会最终达成任何交易。
消息人士并称，Sinclair也可能考虑收购Tribune的部分业务，比如Tribune所拥有的十几个CW电视台，或是WGN America有线电视网等Tribune旗下媒体或者Tribune所持Food Network的股权等等。
出于事件保密性，消息人士请求不要具名。Tribune Media不予置评；Sinclair则未回应路透的置评请求。(完) (编译 刘秀红；审校 王兴亚)
路透约翰内斯堡5月24日 - 南非兰特兑美元周三升至四周高位，此前公布的数据显示，消费者物价通胀年率降幅超过预期，因食品价格上涨势头放缓。
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