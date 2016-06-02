新加坡主权基金自软银手中买进10亿美元阿里巴巴股票

路透6月1日 - 中国电子商务公司阿里巴巴(BABA.N)周三表示，在公司最大股东软银(9984.T)所售出的89亿美元持股当中，新加坡主权财富基金买进10亿美元股票。

阿里巴巴表示，新加坡的GIC Private和淡马锡控股分别以每股74美元买进阿里巴巴价值5亿美元的股票。阿里巴巴并在周二公布软银售股细节。

阿里巴巴集团执行副主席蔡崇信在电话会议上对分析师表示，公司也以同样价格买进了20亿美元的自家股票，以期增加获利。

他并表示，由阿里巴巴高管和创始人组成的阿里巴巴合伙人(Alibaba Partnership)成员一如预期认购另外4亿美元的阿里股份，每股74美元。

蔡崇信表示，软银还将发行约55亿美元债务证券，三年内可转换成阿里巴巴股票。

软银周二称，将出售至少79亿美元的阿里巴巴持股，以削减债务。软银表示，售股后仍是阿里巴巴的最大股东。

阿里巴巴跌约6.5%，收报76.69美元。(完)