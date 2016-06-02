新加坡主权基金自软银手中买进10亿美元阿里巴巴股票

中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透6月1日 - 中国电子商务公司阿里巴巴(BABA.N)周三表示，在公司最大股东软银(9984.T)所售出的89亿美元持股当中，新加坡主权财富基金买进10亿美元股票。
阿里巴巴表示，新加坡的GIC Private和淡马锡控股分别以每股74美元买进阿里巴巴价值5亿美元的股票。阿里巴巴并在周二公布软银售股细节。
阿里巴巴集团执行副主席蔡崇信在电话会议上对分析师表示，公司也以同样价格买进了20亿美元的自家股票，以期增加获利。
他并表示，由阿里巴巴高管和创始人组成的阿里巴巴合伙人(Alibaba Partnership)成员一如预期认购另外4亿美元的阿里股份，每股74美元。
蔡崇信表示，软银还将发行约55亿美元债务证券，三年内可转换成阿里巴巴股票。
软银周二称，将出售至少79亿美元的阿里巴巴持股，以削减债务。软银表示，售股后仍是阿里巴巴的最大股东。
阿里巴巴跌约6.5%，收报76.69美元。(完)
(编译 戴素萍/张若琪 审校 龚芳/王兴亚)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。